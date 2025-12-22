La decidono Cognigni e Spagna nel finale Flop Fermignanese Il Trodica cala il tris
FERMIGNANESE 1 TRODICA 3 FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli, Mariotti, Bravi (14’ st Lucciarini), Fraternali, Patarchi (44’ st Patrignani Elia), Cirulli, Bozzi, Iacovoni (39’ st Santi), Arduini, Saidikhan (45’ st Surano). All. Pazzaglia. TRODICA: Baldi, Tomassini, Cantarini, Emiliozzi (21’ st Cognigni), Ciaramitaro, Marcaccio, Gobbi, Panichelli, Gigli (30’ st Marini), Romero (8’ st Spagna), Marchionni (8’ st Costa). All. Buratti. Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata. Reti: 14’ pt Gigli, 19’ pt Fraternali, 42’ st Cognigni, 50’ st Spagna. Note: ammoniti Buratti, Arduini, Mattioli, Cleri, Gobbi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
