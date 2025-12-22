Quando parliamo di sicurezza urbana rischiamo spesso di ridurre il dibattito a una contrapposizione sterile tra chi invoca più controlli e chi teme derive securitarie. Ma la sicurezza, soprattutto in una grande città come Milano, è prima di tutto una condizione sociale, che nasce dalla qualità della vita quotidiana nei quartieri, dalla presenza di legami, di luoghi vissuti, di opportunità reali per crescere e stare insieme. In questo senso condivido profondamente le riflessioni di Pier Vito Antoniazzi e Donatella Capirchio: senza un vero decentramento e senza una valorizzazione dell’iniziativa territoriale, la domanda di sicurezza dei cittadini resta inevasa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La cultura può essere un'infrastruttura civica per la sicurezza

