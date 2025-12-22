La cucina italiana che piace agli altri

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, arriva una fotografia utile per capire cosa, davvero, resta impresso dell’Italia a tavola negli occhi dei turisti stranieri. A scattarla è Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, nel report La cucina italiana: evoluzione degli acquisti, cambiamento dei consumi e nuovi modelli di socialità, che indaga percezioni, associazioni mentali e geografie del gusto nei principali mercati esteri. Il primo dato è una conferma. La cucina italiana, fuori dai confini nazionali, continua a essere fortemente polarizzata attorno a due icone globali: pizza e pasta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

