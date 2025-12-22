La crisi de Il Tirreno tra tagli e ritorsioni antisindacali Direttore sfiduciato perché non ha pubblicato la notizia sulla capa di gabinetto di Giani

Il 16 dicembre scorso, per la quarta volta negli ultimi due mesi, il quotidiano Il Tirreno non è arrivato in edicola. A bloccare la pubblicazione dello storico giornale toscano è stato un nuovo sciopero proclamato dai redattori: l’ennesimo atto di protesta messo in campo dai lavoratori contro la proprietà del gruppo Sae (Sapere Aude Editori) e la direzione della testata. “Ancora una volta – scrive il Comitato , l’organo di rappresentanza dei giornalisti – l’assemblea dei redattori si è ritrovata unita e compatta su un percorso da seguire: quello della difesa del giornale, del suo futuro, della sua territorialità, della sua storia e dei posti di lavoro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

