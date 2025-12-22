La Corte di giustizia UE ‘bacchetta’ la giurisprudenza sovranista del Tribunale costituzionale polacco cosa è successo

Roma, 22 dicembre 2025 – La Corte di giustizia dell’UE ha accolto il ricorso della Commissione contro la giurisprudenza sovranista del Tribunale costituzionale polacco, sancendo che l’indipendenza della magistratura e il principio del primato del diritto europeo non sono derogabili. Il 18 dicembre scorso è uscita l’attesa sentenza della Corte di giustizia dell’UE nella causa C-44823 riguardante la procedura di infrazione iniziata dalla Commissione europea nei confronti della Polonia e relativa alla recente giurisprudenza “sovranista” del Tribunale costituzionale polacco. La decisione della Corte di giustizia rappresenta dunque la ferma reazione delle istituzioni europee di fronte ai numerosi tentativi di sfida del Tribunale costituzionale polacco nei confronti dei capisaldi del diritto europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

