La cognata ha una relazione con suo marito | 37enne la massacra di botte e la rade a zero a Perugia

Una 37enne peruviana è stata condannata a 5 mesi (con pena sospesa) per violenza privata e lesioni. Aveva scoperto che il marito la tradiva con la vittima e ha deciso di vendicarsi così nei confronti della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

