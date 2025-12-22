La città del presepe spettacolo su simbologie e metafore del presepe napoletano

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sant’Agnello lo spettacolo sulle simbologie silenziose dei pastori, “La città del presepe”, nell’ambito del cartellone di eventi “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello. Martedì 23 dicembre 2025 alle ore 19:30, presso la Chiesa dei SS. Prisco e Agnello, la Società dei Concerti di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

la citt224 del presepe spettacolo su simbologie e metafore del presepe napoletano

© Napolitoday.it - “La città del presepe”, spettacolo su simbologie e metafore del presepe napoletano

Leggi anche: La riproduzione del Tempio di Serapide nel presepe napoletano

Leggi anche: L’Antica Puteoli Romana nel presepe napoletano: la riproduzione del Tempio di Serapide

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La collina torna a illuminarsi, al via lo spettacolo del presepe di Manarola - Il tradizionale spettacolo pirotecnico ha aperto stasera una nuova edizione del presepe luminoso di Manarola, nato oltre sessant'anni fa da un'idea dell'ex ferroviere Mario Andreoli. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.