La città del presepe spettacolo su simbologie e metafore del presepe napoletano
A Sant’Agnello lo spettacolo sulle simbologie silenziose dei pastori, “La città del presepe”, nell’ambito del cartellone di eventi “ViviAmo il Natale 2025” del Comune di Sant’Agnello. Martedì 23 dicembre 2025 alle ore 19:30, presso la Chiesa dei SS. Prisco e Agnello, la Società dei Concerti di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: La riproduzione del Tempio di Serapide nel presepe napoletano
Leggi anche: L’Antica Puteoli Romana nel presepe napoletano: la riproduzione del Tempio di Serapide
La collina torna a illuminarsi, al via lo spettacolo del presepe di Manarola - Il tradizionale spettacolo pirotecnico ha aperto stasera una nuova edizione del presepe luminoso di Manarola, nato oltre sessant'anni fa da un'idea dell'ex ferroviere Mario Andreoli. msn.com
PRESEPE VIVENTE DI MATERA CITTÀ DEI SASSI - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.