La città come campo di battaglia nel libro di Bianca Fusco | gentrificazione controllo e diritto allo spazio pubblico

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi decide davvero come devono essere vissute le strade, le piazze, i parchi? E quando uno spazio pubblico smette di essere tale per diventare terreno di esclusione, controllo e consumo? Sono domande che attraversano ormai tutte le città italiane e che trovano una chiave di lettura nel libro di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

la citt224 come campo di battaglia nel libro di bianca fusco gentrificazione controllo e diritto allo spazio pubblico

© Messinatoday.it - La città come campo di battaglia nel libro di Bianca Fusco: gentrificazione, controllo e diritto allo spazio pubblico

Leggi anche: Allo Spazio Cultura la presentazione del libro di Salvatore Lo Bue: un poema che racconta la vita terrena di Gesù

Leggi anche: Allo spazio cultura la presentazione del libro: "pagare il pizzo non paga"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.