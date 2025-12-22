La Cisl punta il dito contro il Policlinico | Stabilizzazioni mancate e compensi inadeguati

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cisl Fo denuncia, ancora una volta, le gravi e persistenti criticità che da troppi anni caratterizzano il Policlinico. Restano infatti irrisolti nodi fondamentali per i lavoratori: stabilizzazioni non attuate, progressioni economiche non assegnate, incarichi di coordinamento retribuiti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

la cisl punta il dito contro il policlinico stabilizzazioni mancate e compensi inadeguati

© Messinatoday.it - La Cisl punta il dito contro il Policlinico: "Stabilizzazioni mancate e compensi inadeguati"

Leggi anche: Washington punta il dito contro Abuja: «Persecuzioni contro i cristiani»

Leggi anche: Di Canio furioso punta il dito contro Barella: “Dov’è la fame?”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Malumori nel Piceno. Sempre meno anestesisti : Personale allo stremo; «Promesse infrante e silenzi»: il Natale amaro della SuperJet di Tessera; Pendolaria 2025, Lombardia prima in Italia come offerta treni. Ma mezzi vecchi, ritardi e cancellazioni; Pensioni e riscatto laurea, nuove regole dal 2032: cosa cambia davvero.

Cisl Scuola, da Fiuggi la road map per il futuro: priorità al contratto 2025/27 e difesa dell’inclusione. Barbacci: “Vogliamo la conclusione del negoziato nel 2026” - L'Assemblea Nazionale della Cisl Scuola ha approvato all'unanimità una strategia che punta al rinnovo del contratto 2025/27 entro il prossimo anno per tutelare i salari, ribadendo al contempo la centr ... orizzontescuola.it

Sciopero Cgil, Landini: più soldi a salari e sanità - Oggi l’Italia affronta l’ultimo grande sciopero generale dell’anno. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.