La Cisl dona le Scatole di Natale sospese alla cooperativa Dolce

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'iniziativa delle "Scatole Sospese", che contengono oggetti utili da donare alle persone che non possono permettersi un regalo di Natale, deriva da una visione sociale profonda e coerente di CISL Parma Piacenza e ANTEAS Parma: l'idea che essere sindacato oggi significhi, prima di tutto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

la cisl dona le scatole di natale sospese alla cooperativa dolce

© Parmatoday.it - La Cisl dona le Scatole di Natale "sospese" alla cooperativa Dolce

Leggi anche: Il Dolce Natale di Savignano apre le porte alla Fiera di Santa Lucia

Leggi anche: Pietro Segata (Cooperativa dolce): “Sapete come raccontare a tutti il territorio”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

cisl dona scatole nataleCisl Parma Piacenza dona le Scatole di Natale "sospese" al Servizio "Sulla Soglia" della Cooperativa Sociale Società Dolce - L'iniziativa delle "Scatole Sospese", che contengono oggettti utili da donare alle persone che non possono permettersi un regalo di Natale, deriva da una visione sociale profonda e coerente di CISL Pa ... gazzettadiparma.it

cisl dona scatole nataleSolidarietà sotto l’albero: Socratè dona le sue 'Scatole di Natale' ai più fragili - In occasione delle festività, l’associazione Socratè, guidata da Maria Antonietta Floscio, ha partecipato alla realizzazione delle “Scatole di Natal ... torinoggi.it

cisl dona scatole nataleSirtori: oltre 360 le scatole di Natale raccolte per i più bisognosi - Anche quest'anno la solidarietà ha illuminato il territorio di Sirtori e dei comuni limitrofi. casateonline.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.