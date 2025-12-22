Contromossa di Pechino dopo la decisione dell’ Unione europea di indagare sui sussidi cinesi alle case produttrici di veicoli elettrici. Il ministero del Commercio di Pechino ha infatti annunciato dazi provvisori dal 21,9 fino al 42,7 per cento sui prodotti lattiero-caseari importati dall’Ue. Le nuove tariffe entreranno in vigore da domani, martedì 23 dicembre. I dazi si basano sui risultati preliminari di un’indagine avviata dal ministero nell’estate del 2024, quando si sono accese le tensioni tra Pechino e Bruxelles, secondo cui l’industria casearia nazionale cinese avrebbe subito danni sostanziali a causa dell’importazione di prodotti europei, che nel Vecchio Continente ricevono sussidi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Cina alza i dazi su latte e formaggio Ue

