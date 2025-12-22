La chitarra nella roccia a Spazio Marte il docufilm sul concerto di Lucio Corsi

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo Spazio Marte torna l’esperienza del cinema a tema musicale promossa dall’associazione RetroPop Live. Dopo la proiezione di “Kneecap” (2024) dello scorso 12 dicembre, sullo schermo di Spazio Marte arriva “La Chitarra nella Roccia”, il film dello speciale concerto che Lucio Corsi ha tenuto lo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

