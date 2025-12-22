La sentenza della Cassazione risale a novembre, ma è con le motivazioni che si capisce davvero perché un altro pezzo dell’inchiesta sull’urbanistica milanese non sta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La Cassazione striglia i pm di Milano: le motivazione della sentenza stroncano l'inchiesta sull'urbanistica

Leggi anche: Urbanistica, colpo della Cassazione all’inchiesta: arresti illegittimi. E Sala rilancia l’accordo coi pm e un nuovo Salva-Milano

Leggi anche: Inchiesta urbanistica a Milano, Catella resta libero. Cassazione: “Inammissibile ricorso pm”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Cassazione striglia i pm di Milano: le motivazione della sentenza stroncano l'inchiesta sull'urbanistica - Attraverso il caso Tancredi la Suprema corte smonta i teoremi della procura lombarda ... ilfoglio.it