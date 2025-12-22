La Cassazione striglia i pm di Milano | le motivazione della sentenza stroncano l' inchiesta sull' urbanistica
La sentenza della Cassazione risale a novembre, ma è con le motivazioni che si capisce davvero perché un altro pezzo dell’inchiesta sull’urbanistica milanese non sta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Urbanistica, colpo della Cassazione all’inchiesta: arresti illegittimi. E Sala rilancia l’accordo coi pm e un nuovo Salva-Milano
Leggi anche: Inchiesta urbanistica a Milano, Catella resta libero. Cassazione: “Inammissibile ricorso pm”
La Cassazione striglia i pm di Milano: le motivazione della sentenza stroncano l'inchiesta sull'urbanistica - Attraverso il caso Tancredi la Suprema corte smonta i teoremi della procura lombarda ... ilfoglio.it
La Cassazione bastona i pm di Milano - Il capoluogo lombardo sotto i riflettori della giustizia: tra fascicoli contenitore e riunioni interne, crescono i timori di allineamenti tra pm e gip. ilfoglio.it
Urbanistica, la Cassazione: «Tra Bezziccheri e Scandurra c'era un'obiettiva situazione di cointeressenza, ma no corruzione» - Le motivazioni della sentenza di novembre con cui, respingendo il ricorso dei pm di Milano, la Suprema Corte ha confermato la revoca della custodia in carcere, decisa ad agosto dal Riesame ... milano.corriere.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.