U na lunghissima tavolata per far sentire a casa chi una casa non ce l’ha. Sotto i portici di Piazza San Babila, ormai da diversi anni, la Fondazione Progetto Arca organizza una cena seduta per i senza dimora della città. Tra i volontari di quest’anno, con capelli sciolti e una felpa blu con pettorina dell’associazione, c’era anche Elodie. La cantautrice romana si è presentata verso le otto di sera e ha iniziato a distribuire lasagne, antipasti e torte salate. Gesti semplici, ripetuti, solidali: un modo silenzioso ma concreto per essere vicina a chi è meno fortunato. Nelle vesti di camerieri, circa venti volontari, tra cui anche l’attore comico Franz. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantautrice romana partecipa alla cena di Natale di Progetto Arca a Milano

