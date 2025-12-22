La Camera di Commercio onora Strianese | intitolata la sala del Consiglio dell’ente
Tempo di lettura: 2 minuti La Camera di Commercio di Salerno ha intitolato oggi la Sala del Consiglio alla memoria dell’imprenditore Augusto Strianese, scomparso lo scorso ottobre, presidente dell’ente camerale dal 2000 al 2011. Già al vertice di Confindustria Salerno (1987-1991), Strianese è stato anche presidente di Unioncamere Campania e di Assocamerestero, portando l’eccellenza salernitana e italiana sui mercati mondiali. Il suo nome resta indissolubilmente legato all’Aeroporto di Salerno, infrastruttura nella quale ha creduto fermamente da presidente del Consorzio, intravedendo il potenziale di volano economico per l’intero Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Camera di Commercio, la sala del Consiglio intitolata ad Augusto Strianese
Leggi anche: Camera di Commercio di Salerno, Sala del Consiglio intitolata ad Augusto Strianese
Camera di Commercio di Salerno, Sala del Consiglio intitolata ad Augusto Strianese.
Salerno, la Camera di Commercio intitola la Sala del Consiglio ad Augusto Strianese - Un tributo solenne all’uomo, al Presidente e al visionario che ha guidato lo sviluppo economico e sociale del territorio ... salernotoday.it
Camera di Commercio intitola sala del Consiglio ad Augusto Strianese - Lunedì 22 dicembre, con inizio alle ore 11:30, presso la sede dell’Ente camerale - gazzettadisalerno.it
Camera di Commercio, la sala del Consiglio intitolata ad Augusto Strianese - “rappresenta un doveroso e sentito omaggio a una figura che ha profondamente segnato la storia della Camera di Commercio di Salerno e l'intero panorama socio- salernotoday.it
Salerno: la Camera di Commercio intitola la Sala del Consiglio ad Augusto Strianese - facebook.com facebook
La Camera di Commercio mette a disposizione 40.000 euro per supportare le aziende che ospiteranno studenti degli Istituti superiori del territorio. Un modo per investire nel futuro! Scopri tutti i dettagli del bando formazione lavoro 2025 shorturl.at/D30O x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.