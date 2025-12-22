La Camera di Commercio onora Strianese | intitolata la sala del Consiglio dell’ente

Tempo di lettura: 2 minuti La Camera di Commercio di Salerno ha intitolato oggi la Sala del Consiglio alla memoria dell’imprenditore Augusto Strianese, scomparso lo scorso ottobre, presidente dell’ente camerale dal 2000 al 2011. Già al vertice di Confindustria Salerno (1987-1991), Strianese è stato anche presidente di Unioncamere Campania e di Assocamerestero, portando l’eccellenza salernitana e italiana sui mercati mondiali. Il suo nome resta indissolubilmente legato all’Aeroporto di Salerno, infrastruttura nella quale ha creduto fermamente da presidente del Consorzio, intravedendo il potenziale di volano economico per l’intero Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

