La Camera di commercio di Salerno intitola la sala del Consiglio ad Augusto Strianese

Si è tenuta questa mattina, nella sede storica di via Roma, la cerimonia ufficiale di intitolazione della sala del Consiglio della Camera di commercio di Salerno alla memoria di Augusto Strianese, scomparso lo scorso ottobre. L’iniziativa ha voluto rendere un omaggio doveroso a una figura centrale nella storia recente del territorio salernitano. Alla presenza delle autorità civili e del mondo associativo, è stata scoperta la targa che legherà per sempre il nome di Strianese al luogo dove si assumono le decisioni strategiche per l’economia locale. Augusto Strianese ha guidato l’ente camerale dal 2000 al 2011, lasciando un’impronta indelebile grazie a una visione orientata all’internazionalizzazione delle imprese e al rafforzamento del tessuto produttivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Camera di Commercio di Salerno, Sala del Consiglio intitolata ad Augusto Strianese

Leggi anche: Camera di Commercio, la sala del Consiglio intitolata ad Augusto Strianese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Salerno, il Ragù Day firmato Casa Surace fa tappa a Sala Consilina: a Lino Banfi la cittadinanza onoraria.

Salerno, la Camera di Commercio intitola la Sala del Consiglio ad Augusto Strianese - Un tributo solenne all’uomo, al Presidente e al visionario che ha guidato lo sviluppo economico e sociale del territorio ... salernotoday.it