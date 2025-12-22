La Bulgaria entra nell' Eurozona dal Primo dicembre le immagini di Sofia con gli addobbi di Natale – Il video

(Agenzia Vista) Sofia, 22 dicembre 2025 Le immagini di Sofia, Capitale della Bulgaria, nell'ultimo Natale con la moneta locale. Dal Primo Gennaio 2026, infatti, il Paese entrerà nell'Eurozona adottando al moneta unica. I cittadini sono preoccupati per l'aumento dell'inflazione e hanno protestato in piazza per settimane, fino alle dimissioni del Governo, accusato anche di corruzione dai manifestanti. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

