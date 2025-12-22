la biopolitica apre a capelli goldoni e assorbenti intimi

Dal 1° gennaio in Cina preservativi e contraccettivi saranno soggetti a un’aliquota IVA del 13%, un'imposta da cui erano finora esenti. L’aumento delle tasse sui preservativi è in gran parte una mossa simbolica per stimolare la crescita della popolazione. Una confezione di preservativi costa in genere 40-60 yuan (4,80-7,30 euro). La pillola anticoncezionale, acquistabile senza ricetta, costa 50-130 yuan (6-15 euro). *** Secondo il Centro Operativo AIDS (Coa) dell’Istituto Superiore di Sanità, in Europa i casi di gonorrea nel 2023 hanno sfiorato quota 97mila, contro i 70mila dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

