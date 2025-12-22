Olgiate Molgora (Lecco), 22 dicembre 2025 – Una storia a lieto fine, come i film di Natale. Emma (il nome è di fantasia), dopo 45 mes i che a chi la ama sono sembrati un ergastolo, è di nuovo a casa, con papa Stefano e i suoi due “fratelloni”. Mamma A.L. l’ha portata via che era una bambina di 9 anni e ora Emma è una signorina di 13. Sono tornate in Italia A.L. e Emma: la mamma nel marzo del 2022 era scappata da Olgiate Molgora, dove abitava, per trasferirsi in Costa Rica, trascinando con sé anche Emma, senza dire nulla a papà Stefano e senza nemmeno permettere alla figlia di salutare i suoi amichetti di scuola e dell’oratorio, con cui si stava preparando per la Prima Comunione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia di un padre: portata via dalla madre, Emma riabbraccia papà Stefano. “Il più bel regalo di Natale”

