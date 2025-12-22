Kings corsari a Houston all’overtime Spurs secondi a Ovest | il resoconto della notte Nba

La notte NBA si è conclusa con alcune sorprese e risultati importanti. Sacramento ha battuto Houston dopo un overtime, mentre i San Antonio Spurs hanno sfruttato questa occasione per conquistare il secondo posto nella Western Conference. Di seguito, il riepilogo completo degli accadimenti più significativi.

