Kings corsari a Houston all’overtime Spurs secondi a Ovest | il resoconto della notte Nba
La notte NBA si è conclusa con alcune sorprese e risultati importanti. Sacramento ha battuto Houston dopo un overtime, mentre i San Antonio Spurs hanno sfruttato questa occasione per conquistare il secondo posto nella Western Conference. Di seguito, il riepilogo completo degli accadimenti più significativi.
Sacramento sorprende i Rockets al supplementare, San Antonio ne approfitta e sale al secondo posto a Ovest. Brunson show con 47 punti nella vittoria dei Knicks. Notte Nba ricca di sorprese e spunti interessanti, a partire dal colpo esterno dei Sacramento Kings, che trovano una vittoria pesantissima in casa degli Houston Rockets al termine di . 🔗 Leggi su Sportface.it
