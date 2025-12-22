Kimi Antonelli va a vivere da solo | Ma nelle faccende di casa sono un disastro spero mi aiuti mamma

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kimi Antonelli ha deciso di trasferirsi da solo, riconoscendo alcune difficoltà nelle faccende domestiche. Pur desiderando l'indipendenza, ammette di non essere molto pratico nelle faccende di casa e spera nell'aiuto della mamma per affrontare questa nuova fase.

Kimi Antonelli ammette che fuori dall'abitacolo della sua Mercedes ha qualche piccolo problema. "Non so fare le lavatrici, le pulizie, cucinare, spero che mia mamma mi venga comunque ad aiutare". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Kimi Antonelli racconta il periodo più buio nella F1 2025: da “Verstappen in Mercedes” al “tunnel” di Las Vegas

Leggi anche: Kimi Antonelli non casca nella “trappola” di Russell in Messico, ma è caos in Mercedes senza Wolff

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Kimi Antonelli: Un anno di pianti, dubbi e istinto. E adesso devo imparare a fare le lavatrici....

kimi antonelli vivere faccendeKimi Antonelli: "Un anno di pianti, dubbi e istinto. E adesso devo imparare a fare le lavatrici..." - Kimi si racconta: "Quando torno a casa, nella mia cameretta, sento il bisogno di staccare dal Motorsport. msn.com

Kimi Antonelli: “La mia fidanzata Eliska capisce i sacrifici, ma per vivere assieme è presto” - Nel circus è già assai apprezzato, ha bisogno di crescere, ancora, tanto, lo farà, con l'aiuto di Toto Wolff che lo ha scelto e lo ... fanpage.it

Kimi Antonelli: «La Formula 1? Un mare di squali. La mia ragazza Eliska è un'ex pilota di kart, capisce il mio mondo: ma per vivere insieme è ancora presto» - Andrea Kimi Antonelli nel box Mercedes, il team per cui corre dalla stagione 2025: è salito sul podio per la prima volta nel GP del Canada arrivando terzo dietro a Max Verstappen e al compagno di ... corriere.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.