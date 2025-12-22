Kimi Antonelli va a vivere da solo | Ma nelle faccende di casa sono un disastro spero mi aiuti mamma

Kimi Antonelli ha deciso di trasferirsi da solo, riconoscendo alcune difficoltà nelle faccende domestiche. Pur desiderando l'indipendenza, ammette di non essere molto pratico nelle faccende di casa e spera nell'aiuto della mamma per affrontare questa nuova fase.

