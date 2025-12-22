Kate Winslet e il body shaming | Mi hanno consigliato di accontentarmi delle parti da ' ragazza grassa'
La star di Titanic è tornata a parlare dell'inizio della sua carriera e di come il suo aspetto fisico fosse considerato poco adatto a Hollywood. Kate Winslet è tornata a parlare del body shaming subito quando era all'inizio della sua carriera, rivelando il consiglio poco gradito ricevuto da un'insegnante di recitazione. L'attrice è infatti stata ospite della trasmissione di BBC Radio 4 Desert Island Discs e ha condiviso qualche dettaglio della sua esperienza come attrice. I commenti sul suo aspetto fisico Durante la promozione di Goodbye June, di cui potete leggere la nostra recensione, Kate Winslet ha parlato di quando ha iniziato a prendere seriamente in considerazione una carriera come attrice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
