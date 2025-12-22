Prima che Meghan Markle entrasse nella vita del principe Harry, i rapporti all’interno della famiglia reale britannica erano segnati da una forte complicità e da momenti di grande leggerezza. A dimostrarlo è un curioso retroscena che riguarda Kate Middleton e un regalo di Natale decisamente fuori dagli schemi fatto al cognato. Un dono folle, ironico e sorprendente, che oggi torna a far parlare e che racconta molto del rapporto tra Kate e Harry prima delle nozze con Meghan. Il regalo di Natale bizzarro di Kate Middleton per il principe Harry. Come svela il tabloid Daily Express, la famiglia reale ha una tradizione ben precisa per il Natale, ossia scambiarsi regali scherzosi e ironici, volutamente lontani dal lusso che tutti si aspetterebbero dai Windsor. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, svelato il regalo di Natale folle per Harry prima delle nozze con Meghan Markle

Leggi anche: Kate Middleton, viaggio in America: il piano per incontrare Harry e Meghan Markle

Leggi anche: Kate Middleton e Meghan Markle, scontro a distanza per Natale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Kate Middleton ha fatto un regalo di Natale all’ospedale dove ha ricevuto le cure per il cancro, come gesto di gratitudine - facebook.com facebook

Quando la solidarietà prende forma e diventa un luogo da attraversare #KateMiddleton x.com