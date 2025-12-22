Kate Middleton dona un albero di Natale all' ospedale che l’ha curata dal cancro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima di essere posizionato all’ingresso Oak Cancer Centre, l’abete era parte dell’allestimento del tradizionale concerto natalizio Together at Christmas organizzato dalla Principessa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kate middleton dona un albero di natale all ospedale che l8217ha curata dal cancro

© Vanityfair.it - Kate Middleton dona un albero di Natale all'ospedale che l’ha curata dal cancro

