kanye west ha mandato in tilt ticketmaster

Qualche giorno fa, Kanye West ha annunciato il suo ritorno in Europa dopo dieci anni di assenza; il controverso rapper statunitense si esibirà alla RCF Arena di Reggio Emilia il prossimo 18 luglio, come headliner del festival Hellwatt. Alle dieci di questa mattina è stata aperta la prima prevendita per l’evento e, come prevedibile, i fan stanno facendo carte false per accaparrarsi almeno uno dei centotremila biglietti disponibili. Ticketmaster, rivenditore ufficiale, è stato preso d’assalto e, pochi minuti dopo l’apertura della vendita, ha iniziato ad avere dei problemi di connessione. Code infinite, utenti in rivolta, pagine impossibili da ricaricare: il solito, insomma, ma con criticità ancora maggiori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

