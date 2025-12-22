Juventus Trevisani a Pressing Spalletti e Yildiz da scudetto

Il dibattito su Pressing La Juventus, secondo Riccardo Trevisani, ha solamente due elementi da scudetto: l'allenatore Luciano Spalletti e il numero 10 Kenan Yildiz. Interrogati a Pressing sulle possibilità di lottare per lo scudetto, Riccardo Trevisani, Franco Ordine, Daniele Viviano e Sandro Sabbatini hanno discusso sulle potenzialità della Juventus di

PRESSING - Tacchinardi: "Il Napoli ha dominato nel primo tempo, la Juventus non è migliorata con Spalletti" - Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Pressing, trasmissione su Canale 5, della sconfitta della Juventus contro il Napoli: "La Juventus non riesce a crescere, è stata una ... napolimagazine.com

Juve, Pastore: 'Yildiz non tira, non salta l'uomo e non si accende da diverso tempo' - Nelle scorse ore il giornalista Giuseppe Pastore ha evidenziato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio il momento complicato che sta vivendo Kenan Yildiz alla Juventus. it.blastingnews.com

Trevisani sulla Juventus: "Solo Spalletti e Yildiz sono da scudetto" - facebook.com facebook

#Trevisani dice la sua Le sue parole sulla #Juve x.com

