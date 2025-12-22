Juventus tegola Rugani | out 6 settimane

Luciano Spalletti deve fare i conti con l’infermeria. Infatti, nella gara dello Stadium, l’allenatore della Juventus ha dovuto sostituire Conceiçã o, McKennie e Rugani, tutti e tre infortunati. Se per il difensore se ne riparlerà solamente nel 2026 (lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra), per gli altri due c’è qualche piccola chance L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

