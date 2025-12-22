Juventus | Spalletti rilancia Koopmeiners
Luciano Spalletti non si ferma. Dopo aver recuperato Lois Openda e Francisco Conceição, trasformandoli in pedine decisive per l’attacco bianconero, il tecnico toscano ha messo nel mirino Teun Koopmeiners. L’olandese, arrivato in estate per 55 milioni dall’Atalanta, è diventato il prossimo obiettivo della “cura Spalletti”: un percorso di ricostruzione che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
