Juventus ora c’è la firma di Spalletti Tre sfide per un volo da Champions

Quinta in classifica era e quinta in classifica resta la Juventus, ma la vittoria di sabato sera contro la Roma, oltre ad avere avvicinato la zona Champions, ora a un punto, rappresenta un ottimo sequel di quanto visto la settimana precedente a Bologna, tanto per livello di gioco quanto per la qualità degli avversari. Tre punti, anzi sei, che consentono a Luciano Spalletti di approcciare il periodo festivo – che vedrà i bianconeri affrontare la trasferta di Pisa il sabato post natalizio, il Lecce all’Allianz il 3 gennaio e il Sassuolo a Reggio Emilia all’Epifania – con legittima fiducia, sebbene il tecnico abbia detto di non voler sentir parlare di calendario in discesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

