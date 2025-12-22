Juventus | Mandas nel mirino

Christos Mandas potrebbe salutare la Lazio già a gennaio. Il portiere greco, 24 anni e vice di Ivan Provedel, ha giocato solo nella gara di Coppa Italia contro il Milan, e cerca minuti per ritrovare continuità. Le pretendenti non mancano: West Ham (che ci aveva provato in estate), Olympiakos e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Mandas nel mirino Leggi anche: Mandas Juventus, il greco rappresenta una soluzione per i bianconeri in caso di addio di Perin: una pista destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane Leggi anche: Juventus, Konaté nel mirino a zero Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato Serie A – Clamoroso intreccio di portieri Juve-Lazio-Genoa; Calciomercato Lazio, una Big di Serie A punta Mandas: ecco dove potrebbe trasferirsi il greco; Lazio, Mandas nel mirino della Juventus: individuato il possibile sostituto; Calciomercato Lazio, una Big di Serie A punta Mandas: ecco dove potrebbe trasferirsi il greco. Calciomercato Lazio, asse importante per quanto riguarda Mandas in vista di gennaio. La situazione - Calciomercato Lazio, potrebbe esserci un vero e proprio intreccio per quanto concerne i biancocelesti Il Calciomercato Lazio potrebbe presto intrecciarsi con quello della Juventus in una dinamica che ... lazionews24.com

