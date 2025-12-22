La Juventus guarda al mercato invernale con occhi attenti, pronta a interventi mirati per sostenere il progetto di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, che ha chiuso l’anno con una vittoria 2-1 sulla Roma (gol di Conceição e Openda) portando i bianconeri a 29 punti e al sesto posto (-4 dal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Joao Mario potrebbe salutare

Leggi anche: Juventus, Balzarini “Joao Mario potrebbe chiedere la cessione”

Leggi anche: Joao Mario sempre più sul piede di partenza: la mossa della Juventus dopo la sua eventuale cessione. Chi potrebbe arrivare

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? Il futuro del portoghese e le possibili mosse dei bianconeri sul mercato; Juventus, Joao Mario può salutare a gennaio: incontro con la dirigenza, c'è la Premier League pronta all'assalto; Juventus, Joao Mario può partire: è nel mirino di diversi club in Premier League; Joao Mario non trova spazio nella Juventus: si va verso l'addio a gennaio?.

Juventus, sirene inglesi per Joao Mario: le ultime - Il terzino destro, arrivato alla Juve la scorsa estate dal Porto per circa 13 ... europacalcio.it