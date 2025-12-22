Juventus in corsa per lo Scudetto? Ordine non ha dubbi sulla squadra di Spalletti | Con questi due colpi a gennaio dico di sì

Juventus in corsa per lo Scudetto? Ordine detta la linea: tricolore possibile solo con un regista e nuovi difensori da affiancare al rientrante Bremer. Il dibattito sulla riapertura della corsa allo Scudetto si arricchisce di nuove opinioni autorevoli dopo la prepotente risalita in classifica della Juventus. Le recenti vittorie e il gioco finalmente convincente e fluido espresso dalla squadra guidata da Luciano Spalletti hanno riacceso l’entusiasmo della tifoseria e l’interesse della critica sportiva nazionale. I bianconeri possono davvero puntare al titolo o il distacco è ancora troppo difficile da colmare? La risposta arriva dagli studi televisivi di Mediaset, dove il noto giornalista Franco Ordine, ospite della trasmissione Pressing, ha analizzato le prospettive a breve termine della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

