Costacurta su Openda, David e Vlahovic. A Sky Calcio Club si è parlato della vittoria della Juventus sulla Roma e sul rilancio dei bianconeri sia in ottico quarto posto sia – considerando il cammino lento delle big – in ottica Scudetto. Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky, ha analizzato la situazione e soprattutto ha parlato della L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Costacurta “Openda meglio di Vlahovic”

Leggi anche: Juventus, David o Openda per sostituire Vlahovic?

Leggi anche: Juventus, la cura nazionali non incide per David, Vlahovic e Openda

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Costacurta: Openda è più adatto di Vlahovic in questa Juventus, crea spazi per Yildiz e Conceiçao; Costacurta convinto da Openda: Più adatto anche di Vlahovic alla Juventus.

Openda meglio di Vlahovic in questa Juventus? Il commento di Alessandro Costacurta - "Openda è il giocatore che serve di più a praticamente tutte le squadre. msn.com

Costacurta: "Non credo che la Juve possa lottare per lo scudetto, ma là davanti non corrono. Openda? L'attaccante più adatto alla squadra" - Intervenuto negli studi di "Sky Sport", Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e nazionale tra le altre, parla delle possibilità di scudetto della Juventus: "Se la ... tuttojuve.com

Juventus, chi è più forte tra David e Openda? L’analisi al Club - Nel video i numeri a confronto di Loïs Openda e Jonathan David da quando sono arrivati alla Juventus. sport.sky.it