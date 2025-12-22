Juventus | bollettino medico

La Juventus fa i conti con l’infermeria dopo la sudata vittoria per 2-1 sulla Roma all’Allianz Stadium, che ha chiuso il 2025 con un balzo a 29 punti e l’aggancio ai giallorossi. Gli esami al JMedical hanno confermato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, c’è lesione per Rugani: salta il Napoli? - Brutte notizie per la Juventus che perde Daniele Rugani per una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. mondonapoli.it