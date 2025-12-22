Torino, 22 dicembre 2025 – Archiviato il doppio successo su Bologna e Roma, la Juve viaggia con la mente verso Pisa, il prossimo impegno in campionato, ma con un occhio anche al mercato. Il tecnico Luciano Spalletti incontrerà in questi giorni la dirigenza per stilare un piano invernale adatto a rinforzare la Juventus che, a fronte di un filotto di risultati, potrebbe anche tornare in gioco per lo Scudetto. Non è un mistero il fatto che l’area tecnica stia cercando un centrocampista per rinforzare un reparto che ha bisogno di qualità e rotazioni numeriche, anche se gli obiettivi principali sono tutti costosi e poco accessibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, tentativo per Hojbjerg: 25 milioni di euro

Juve, tentativo per Hojbjerg: 25 milioni di euro - I bianconeri non mollano il mediano danese e pensano a una offerta per convincere l’OM: 25 milioni di euro. sport.quotidiano.net