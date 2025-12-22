Juve Conceição in dubbio per Pisa | Spalletti studia le alternative
Due vittorie consecutive hanno rimesso la Juventus in carreggiata, a ridosso del quarto posto. Ora, però, per dare continuità serve stabilità di formazione. E proprio qui si apre il primo nodo per Luciano Spalletti: la trasferta di Pisa potrebbe arrivare senza Francisco Conceição. Come sta Conceição. Il portoghese ha lasciato anzitempo il campo contro la Roma per un fastidio muscolare. Gli accertamenti hanno escluso lesioni, ma la prudenza è d’obbligo: la sua presenza contro il Pisa resta in forte dubbio e l’ipotesi del forfait, al momento, è la più concreta. Spalletti non intende correre rischi inutili in una fase della stagione in cui la continuità vale quanto il risultato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
