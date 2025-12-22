Judo Borgolavezzaro podi nell' ultima gara del 2025

Buonissimi risultati sotto l'albero. Domenica 21 a Leinì si è svolta l'ultima gara di judo del 2025, con otto aree di gara per la numerosa partecipazione degli atleti dai 4 agli 11 anni provenienti da tutto il Piemonte.Per lo Judo Borgolavezzaro hanno ottenuto il primo posto nella classe.

