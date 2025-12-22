Josep Martinez parla l’agente | È dispiaciuto voleva la finale Futuro? Si…

Josep Martinez, la prestazione contro il Bologna ha evidenziato segnali positivi per l'Inter, nonostante l'eliminazione dalla Supercoppa. L'agente del portiere ha dichiarato: “È dispiaciuto, voleva la finale. Futuro? Si…” Queste parole suggeriscono un atteggiamento ottimista e una volontà di continuare a lavorare con determinazione. Il suo ruolo sarà certamente centrale nelle prossime sfide della squadra.

Josep Martinez. La prestazione di Josep Martinez contro il Bologna ha lasciato segnali incoraggianti in casa Inter, nonostante l’eliminazione dalla Supercoppa. Il portiere nerazzurro si è fatto trovare pronto nel momento in cui è stato chiamato in causa, rispondendo presente a Cristian Chivu e mostrando personalità in una gara tutt’altro che semplice. A fare il punto sul momento del numero uno spagnolo è stato il suo agente Sergio Barila, intervenuto ai microfoni di TMW. Il procuratore ha voluto innanzitutto sottolineare l’atteggiamento del suo assistito, spiegando che “ Josep Martinez è sempre pronto ad aiutare quando l’allenatore lo schiera in squadra “, ricordando anche un periodo personale delicato vissuto nei mesi scorsi e chiedendo rispetto per la sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

