Josep Martinez Inter l’agente svela | Dopo il Bologna era triste Il suo futuro? Qui è contento quindi…

L’agente di Josep Martinez ha commentato il momento attuale del portiere, sottolineando come, dopo l’esperienza con il Bologna, fosse in uno stato di tristezza. Tuttavia, ha aggiunto che ora, all’Inter, il giocatore si sente soddisfatto e ha trovato un ambiente che lo valorizza. La sua situazione sembra quindi stabile e positiva, aprendo a possibili sviluppi futuri.

Inter News 24 Josep Martinez Inter, l’agente svela: «Dopo il Bologna era triste. Il suo futuro? Qui è contento, quindi.». L’annuncio di Barila. Ai microfoni di TMW, Sergio Barila, agente di Josep Martinez, ha ribadito la felicità dell’estremo difensore spagnolo nel vestire la maglia dell’ Inter e nel vivere a Milano. Il procuratore ha chiesto rispetto per il grave lutto personale subito in autunno dal vice di Sommer, sottolineando come, nonostante la profonda delusione per la sconfitta in Supercoppa, il giocatore sia pronto ad aiutare la squadra di Cristian Chivu. IL BRUTTO MOMENTO SEMBRA ALLE SPALLE E PEPO SI È FATTO TROVARE PRONTO QUANDO CHIVU L’HA CHIAMATO IN CAUSA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Josep Martinez Inter, l’agente svela: «Dopo il Bologna era triste. Il suo futuro? Qui è contento, quindi…» Leggi anche: Josep Martinez si è preso l’Inter? Segnali incoraggianti col Bologna, ora sfida Sommer! E per il futuro… Leggi anche: Josep Martinez Inter, col Bologna in Supercoppa ritrova la titolarità ma il futuro rimane un’incognita: il punto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ag. Martinez: “Futuro? Si trova bene all’Inter e a Milano, quindi…” - Intervistato da TMW, Sergio Barila, agente di Josep Martinez, ha commentato l'ottima prestazione del portiere dell'Inter contro il Bologna ... msn.com Inter, Martinez una buona notizia e un problema per Chivu: a chi tocca ora in porta? - Dopo la buona prestazione di Josep Martinez in Supercoppa, Cristian Chivu dovrà decidere se schierarlo nuovamente titolare o far tornare Sommer dal 1'. sport.virgilio.it

Martinez c’è: Pepo d’Arabia, 52 giorni dopo il dramma. L’unica buona notizia per l’Inter - La gran parata nel finale di gara, poi il rigore neutralizzato alla lotteria dell’Al- tuttomercatoweb.com

Inter, Martinez unica nota lieta della Supercoppa. “Ora Josep può chiedere a Chivu di…" - facebook.com facebook

TS - Luis Henrique e Josep Martinez, la Supercoppa è un'opportunità: il portiere può ancora essere il post-Sommer x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.