Joe Hendry ha ed è un problema

Il wrestler scozzese di recente è ufficialmente entrato nel roster di NXT come lottatore effettivo, quindi non più una ricorrente cortesia della TNA. A conti fatti è un anno e mezzo che fa le sue comparsate nel territorio di sviluppo, presentandosi talvolta come primo sfidante alla cintura principale, altre come campione TNA che lancia il guanto di sfida e nell’ultimo periodo come un personaggio in cerca di autore. Ho notato un pattern negativo attorno al poeta, ovvero che non ha una direzione. Il suo essere randomico fa parte del suo personaggio certo, ma nei mesi recenti è passato da una rivalità all’altra senza nessun nesso logico, simile a una pallina di Pinball che va dovunque e non va nessuna parte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

