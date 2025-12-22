Je’Von Evans | Il mio record negativo? Meglio imparare dalle leggende al momento vale più di qualsiasi titolo

Je’Von Evans ultimamente è apparso ovunque nel mondo del wrestling che gravita attorno alla WWE. Negli ultimi 10 giorni, Evans è apparso a RAW, NXT, SmackDown, Saturday Night’s Main Event e Lucha Libre AAA. I fan stanno iniziando a sostenere Evans con convinzione. È stato recentemente rivelato che Evans ha un record di 0-12 nei match per il titolo da quando è entrato in WWE. Evans ha dichiarato su X quanto segue in merito al risultato di 0-12 nei match per il titolo: “L’opportunità migliore è quando impari con le leggende con cui sei salito sul ring. preferisco questa a qualsiasi incontro di campionato” Cosa ne pensate? che dite dell’operato di Je’Von fino ad ora? vi trovate d’accordo con la sua idea?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

