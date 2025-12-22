Mick Abrahams, chitarrista e cofondatore dei Jethro Tull, è deceduto. La sua figura ha contribuito a plasmare il sound della band britannica fin dagli inizi degli anni Sessanta. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo della musica.

È morto Mick Abrahams, chitarrista britannico noto per aver co-fondato con Ian Anderson, alla fine degli Anni 60, i Jethro Tull. A darne notizia è la pagina ufficiale del gruppo icona del progressive rock con un breve post su Facebook. «È con grande dolore che abbiamo appreso della morte di Mick», si legge sui social. «Siamo vicini alla famiglia e agli amici, che possono sentirsi giustamente orgogliosi dei suoi successi e della sua eredità musicale». Aveva 82 anni e nell’ultimo periodo aveva accusato gravi problemi di salute che ne avevano compromesso la mobilità. Chi era Mick Abrahams, chitarrista e fondatore dei Jethro Tull. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Jethro Tull, è morto il chitarrista e fondatore Mick Abrahams

Leggi anche: Martin Barre, storico chitarrista dei Jethro Tull, suonerà al Teatro Corso di Mestre

Leggi anche: Jethro Tull in concerto al Pistoia Blues il 10 luglio 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Morto a 82 anni Mick Abrahams, il chitarrista dei Jethro Tull: dagli esordi all'addio alla band e la nascita di Blodwyn Pig - E' morto all'età di 82 anni il chitarrista inglese Mick Abrahams, chitarrista originale dei Jethro Tull e fondatore dei Blodwyn Pig. ilmattino.it

Morto Mick Abrahams, chitarrista e fondatore dei Jethro Tull - È morto a 82 anni Mick Abrahams, chitarrista inglese e figura centrale della prima incarnazione dei Jethro Tull, di cui fu membro fondatore . ondarock.it

Il 20 Dicembre del 1967 si formano i Jethro Tull, la band inglese di Rock Progressive, fondata dallo scozzese Ian Anderson. #jethrotull #iananderson #20Dicembre #almanaccomercury #jethro x.com