Hollywood l’ha conosciuta come icona, diva e leggenda, ma Jane Fonda oggi è molto di più. A 88 anni, il suo sorriso contagioso, lo sguardo brillante e ogni suo gesto raccontano una vita vissuta con intensa libertà. Fuori e dentro i set, l’attrice emana sempre la stessa energia magnetica di un red carpet. Il suo segreto di bellezza? Una disciplina quotidiana, cura di sé e amore per la vita, trasformati in piccoli rituali di forza e flessibilità. Così Jane Fonda dimostra che invecchiare può essere un’arte, e che il fascino di Hollywood può vivere anche nella vita reale. Jane Fonda, il segreto di bellezza che va oltre l’età. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jane Fonda, il suo segreto per essere così bella a 88 anni

Leggi anche: Jane Fonda, 87 anni e bellissima. Il suo segreto di bellezza è una lozione all in one che puoi avere anche tu

Leggi anche: Mamdani festeggia l’elezione a New York con il figlio di Soros: tra i suo finanziatori anche Jane Fonda e due miliardari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Jane Fonda, 87 anni e bellissima. Il suo segreto di bellezza è una lozione all in one che puoi avere anche tu - Jane Fonda non è solo un’attrice di talento, una produttrice e attivista, una donna fenomenale, ma è anche dotata di un fascino ... dilei.it

Jane Fonda chi è? Biografia completa, origini, età, carriera, Oscar vinti, figli, marito, Instagram e vita privata - Jane Seymour Fonda nata a New York il 21 dicembre 1937, è una delle figure più illustri e rispettate della storia del cinema, conosciuta non solo per la sua carriera cinematografica, ma anche per il s ... spettegolando.it

Jane Fonda, la confessione su Robert Redford: "Le scene di bacio non gli piacevano e io ero innamorata di lui" - La loro storia è quella di un sodalizio artistico diventato, almeno da una parte, anche qualcosa di più. ilgiornale.it

Jane Fonda compie oggi 88 anni. Vincitrice di 2 premi Oscar e un Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia. Ma soprattutto vogliamo ricordare il suo impegno politico. Jane ha combattuto per l'autodeterminazione delle donne, in favore dell'aborto, co - facebook.com facebook

Un quiz per veri fan del cinema! Jane Fonda, una delle stelle più luminose del cinema. Quanti Oscar® ha vinto in carriera #welovecinemait x.com