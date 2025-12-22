Stamane apriamo con un triste aggiornamento: l’attore James Ransone è stato trovato senza vita a Los Angeles: apparente suicidio. James Ransone, indimenticabile interprete di Ziggy Sobotka nella seconda stagione di The Wire e di Eddie Kaspbrak adulto in It: Capitolo Due, è stato trovato morto venerdì 19 dicembre 2025 nella sua abitazione di Los Angeles. Aveva 46 anni. Secondo il rapporto del Los Angeles County Medical Examiner, la causa della morte è suicidio per impiccagione. L’indagine è ancora aperta, ma non ci sono sospetti di terzi. Lascia la moglie Jamie McPhee e due figli. Numerosi i messaggi di cordoglio da colleghi come Spike Lee, Sean Baker e Larry Clark, che lo hanno ricordato come una “bella anima”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - James Ransone: Morto l’attore di The Wire e It: Capitolo Due

