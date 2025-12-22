La vedova dell'attore di The Wire e IT: Capitolo 2 ha informato i fan anche sui primi risultati della raccolta fondi iniziata subito dopo la morte della star. Jamie McPhee, moglie dell'attore James Ransone, star della serie cult The Wire e IT: Capitolo 2, ha diffuso un commosso messaggio tributo per il marito scomparso, probabilmente suicida, nella giornata di venerdì. McPhee, che ha avuto due figli con l'attore, ha condiviso un'immagine che la ritrae accanto al marito e ha dedicato un toccante pensiero a pochi giorni di distanza dalla morte dell'attore, conosciuto sia al cinema che in tv. Il ricordo della moglie di James Ransone "Ti ho detto che ti ho amato mille volte prima e so che ti amerò ancora" ha scritto McPhee "Mi dicevi che dovevo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Ransone, il ricordo della moglie Jamie McPhee: "Grazie per i regali più belli della mia vita"

Leggi anche: Chi è Jamie McPhee, la moglie di James Ransone, morto suicida: “Ti ho detto ti amo mille volte”

Leggi anche: Sara Lazzaro: «Congelare gli ovuli è stato uno dei regali più belli che mi sono fatta in vita mia. A 40 anni ho imparato a dire di no»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Morto James Ransone, addio allo Ziggy di The Wire: si è tolto la vita a 46 anni; James Ransone, addio all’attore di The Wire: talento irregolare di Hollywood trovato morto a 46 anni; James Ransone, attore di ‘The Wire’, morto suicida a 46 anni; Ballando con le Stelle, la commovente dedica di papà Walter dopo la vittoria di Andrea Delogu.

La moglie di James Ransone rompe il silenzio dopo la sua morte: “Ti ho amato mille volte e ti amerò ancora” - La moglie di James Ransone, morto all'età di 46 anni per presunto suicidio, ha condiviso su Instagram un messaggio in ricordo del marito: "Ti ho ... fanpage.it