James Ransone il noto attore americano è morto a 46 anni Si attendono dichiarazioni ufficiali sul decesso

La star del cinema James Ransone, noto a molti per il ruolo di Eddie Kaspbrak in It – Capitolo due, è morto all’età di 46 anni. Ieri, 21 dicembre 2025, è stata annunciata la sua scomparsa. Il corpo è stato ritrovato senza vita a Los Angeles lo scorso venerdì. L’attore che ha vissuto in “molte pelli sgradevoli”. Ransone, secondo quanto riportato dai coroner presenti sulla scena, sarebbe morto per impiccagione. La causa più plausibile è da ricondurre al suicidio. Si attendono ulteriori aggiornamenti, anche da parte dei familiari, per avere dichiarazioni ufficiali in merito all’accaduto. La notizia della sua scomparsa ha generato grande vicinanza da parte dei fan delle varie produzioni a cui ha partecipato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - James Ransone, il noto attore americano, è morto a 46 anni. Si attendono dichiarazioni ufficiali sul decesso Leggi anche: È morto James Ransone, attore di The Wire e It: Capitolo 2: aveva 46 anni Leggi anche: È morto James Ransone, l’attore di The Wire e It- Capitolo 2 aveva 46 anni: “Si è tolto la vita” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. È morto l'attore James Ransone, noto per aver interpretato Ziggy Sobotka nella serie “The Wire”; James Ransone morto a 46 anni, possibile suicidio dell'attore famoso per i ruoli in The Wire e It - Capitolo 2; James Ransone, tragico addio all'attore di 'The Wire': le cause della morte a 46 anni; Addio a James Ransone: l’attore di “It – Capitolo Due” e “The Wire” scompare a 46 anni. E’ morto a 46 anni James Ransone, l’attore della serie tv The Wire: “Si è tolto la vita, il tema del suicidio era al centro di uno dei suoi film” - L'attore James Ransone, noto per il ruolo di Ziggy Sobotka nella serie The Wire, è morto suicida a Los Angeles ... ilfattoquotidiano.it

È morto a 46 anni James Ransone, noto per The Wire e It – Capitolo 2: l’attore si è suicidato nella sua casa a Los Angeles - È morto all’età di 46 anni l’attore statunitense James Ransone, noto soprattutto per la sua interpretazione dello spacciatore Ziggy Sobotka nella serie poliziesca americana “The Wire”. blitzquotidiano.it

Lutto a Hollywood, trovato morto a 46 anni l'attore James Ransone: era noto per "The Wire" e "It" - Addio a James Ransone, l'attore americano di "The Wire" e "It" è stato trovato morto in un capanno: aveva 46 anni ... notizie.it

James Ransone è stato trovato impiccato a Los Angeles - facebook.com facebook

È morto l'attore James Ransone, noto per aver interpretato Ziggy Sobotka nella serie “The Wire” - Il Post x.com

