James Ransone addio all’attore di The Wire | talento irregolare di Hollywood trovato morto a 46 anni

Un volto iconico della serialità americana. La notizia della morte di James Ransone, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo di Ziggy Sobotka in The Wire, ha scosso il mondo del cinema e delle serie TV. Ransone è morto venerdì all’età di 46 anni: secondo quanto riferito dal medico legale della contea di Los Angeles, si tratterebbe di un gesto volontario. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli, mentre la famiglia ha chiesto rispetto e riservatezza. Negli anni Duemila, Ransone si era imposto come uno degli interpreti più riconoscibili della serialità americana, incarnando personaggi complessi, fragili e spesso ai margini, diventando una presenza familiare per milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - James Ransone, addio all’attore di The Wire: talento irregolare di Hollywood trovato morto a 46 anni Leggi anche: Addio a James Ransone, l’attore di The Wire e It morto a 46 anni: cosa è successo Leggi anche: È morto James Ransone, attore di The Wire e It: Capitolo 2: aveva 46 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Morto James Ransone, addio allo Ziggy di The Wire - James Ransone, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo di Ziggy Sobotka in The Wire e per numerose produzioni HBO, è morto all’età di ... lascimmiapensa.com

