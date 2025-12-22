Italiano | Potevamo riaprirla con Ferguson Potevamo portarla fino alla fine poi poteva accadere qualcosa

Vincenzo Italiano ai microfoni di Italia1: Bicchiere mezzo pieno «Hai detto bene, ci abbiamo provato, abbiamo fatto il possibile contro una squadra che ha overperformato con tutti e con Neres in giornata di grazia. Nel secondo tempo Ferguson ha avuto palla per riaprire forse la partita. Napoli ha giocato una grande partita. Poi abbiamo dato tutto, dovevamo fare anche noi una partita di livello assoluto, peccato, sono partite che ti fanno crescere, importante per la crescita dei ragazzi, mia e della società». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

