Italia sotto accusa | violati i diritti degli studenti con disabilità a scuola

Il giudizio del Comitato europeo dei diritti sociali L'Italia viola i diritti degli studenti con disabilità nel sistema scolastico, soprattutto a causa dell'impiego di insegnanti di sostegno in larga parte non specializzati, non qualificati e spesso precari. A stabilirlo è il Comitato europeo dei diritti sociali, organo del Consiglio d'Europa, che si occupa di diritti umani, democrazia e stato di diritto. La decisione nasce da un esposto presentato nel 2021 dall'Anief, associazione sindacale di docenti e ricercatori, che ha denunciato gravi criticità nel sistema di inclusione scolastica.

