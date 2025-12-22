Italia invierà ancora aiuti all' Ucraina ma non armi a lungo raggio
Non si è parlato in Consiglio dei ministri del dl che sarà sul tavolo del Cdm del 29 dicembre e che prorogherà l'invio delle armi all'Ucraina per il prossimo anno. Nella Lega chi è informato sul dossier riferisce che la linea è concordata all'interno del governo, che nei due articoli che verranno riproposti rispetto al 2025 ci sarà un'aggiunta sulla necessità di aiutare la popolazione civile ucraina e sulla logistica. Nel preambolo dovrebbero esserci riferimenti ai negoziati di pace e al piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non ci sarà nel testo che si sta approntando nella maggioranza alcun riferimento, come del resto anche nelle altre occasioni, sul dettaglio delle armi che verranno fornite a Cdm. 🔗 Leggi su Iltempo.it
